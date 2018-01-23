Zeytin Dalı Harekatı'na Karşı Paylaşımda Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da sosyal paylaşım sitesinde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirip Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunduğu iddia edilen emekli öğretmen gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden ve emekli öğretmen olduğu öğrenilen 69 yaşındaki H.Y.'yi sosyal paylaşım sitesindeki hesabında "Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na hayır" şeklinde paylaşımda bulunup, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiası üzerine gözaltına aldı. Bafra ilçesinde gözaltına alınan H.Y., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN