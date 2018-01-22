Zeytin Dalı Harekatı'na İlişkin Yapılan Gerçeğe Aykırı Haber ve Paylaşımlar

Mardin'de, HDP Nusaybin İlçe Başkanı Ferhat Kut, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklama ve sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca harekata ilişkin parti binasındaki basın açıklamasında yaptığı konuşma ve sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla Kut hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Günebakan Mahallesi'ndeki bir adreste İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Kut'un emniyetteki işlemleri sürüyor.