Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Kütahya'da, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek yürüyüşü düzenlendi.

Sivil toplumu kuruluşlarının organizasyonuyla Ulu Cami önünde bir araya gelen gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Kütahya'dan Mehmetçiğe selam", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Afrin'e selam, cihada devam" şeklinde sloganlar atarak Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Genç MÜSİAD Başkanı Ahmet Muhammet Tosun, Kütahyalı gençler olarak Afrin'in, Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Mehmetçiğin, Afrin'i, emperyalizmin maşası toplulukların elinden alarak gerçek sahiplerine teslim etmesiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Tosun, şöyle devam etti:

"Tüm dünya gördü ki bizim askerimizin girdiği yerde sadece zalime korku vardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de girdiği topraklara medeniyet, huzur ve barış götüren kahraman ordumuzun başarısı ve kararlılığı tüm dünyanın gözünü kamaştırmıştır. Batının tepkisinden korkanlar şunu iyi bilsinler ki artık eski Türkiye yok.

Kendi geleceğini kendi tayin eden, karar alırken batının değil milletinin onayını alan büyük ve güçlü Türkiye var. Ordumuzun Afrin'de YPG/PYD gibi türevlerinin alfabede harf bırakmadığı terör örgütlerine karşı kendi sınırlarımız ve orada yaşayan masum halkı koruma adına yürütmüş olduğu haklı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz."

AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı'nın da katıldığı yürüyüşün sonunda şehitler için dua edildi.

Grup, daha sonra Kütahya- Eskişehir karayolu üzerinde 15 Temmuz Şehitleri için oluşturulan hatıra ormanında Afrin şehitleri anısına fidan dikti.