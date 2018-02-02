Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Mardin'in Savur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İlçe sakinleri, cuma namazının ardından Yeni Cami önünde toplandı. Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, tekbir getirerek Bahri Yavuz Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, "En büyük asker, bizim asker", "Vur vur inlesin, Afrin bizi dinlesin", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ve esnaf da ev ve iş yerlerine astıkları Türk bayraklarıyla harekata destek verdi.

"Mehmetçik'in yanındayız"

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Cemil Sevim, harekata verdikleri desteği göstermek istediklerini söyledi.

"Savur'da Türk, Kürt, Arap, hep birlikte harekata destek çıkıyoruz. Askerlerimizi seviyor, onların yanında olmak istiyoruz." diyen Sevim, Afrin'e gitmeye hazır olduklarını belirtti.

Sevim, "İnşallah bugün dualarımızla da askerlerimize destek olacağız. Bu ülke bölünmeyecektir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez." şeklinde konuştu.

Yürüyüşe Kayatepe köyünden katılan Salih Savan da harekatı desteklediklerini vurgulayarak, "Her zaman Mehmetçik'imizin yanındayız, canımız Mehmetçik'e feda olsun." ifadelerini kullandı.

Ramazan Harmantepe de ilçede yaşayan Türk, Kürt ve Arap, herkesin harekatı ve Mehmetçik'i sonuna kadar desteklediğini kaydetti. Harekatın başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını dile getiren Harmantepe, "Onlara dua diyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Yürüyüşün ardından şehitler için dua edildi.

Ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı

Esnaf Veysel Kavak da harekata destek verdiklerini, askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Cihan Adıgüzel, harekata desteklerini göstermek için iş yerlerine Türk bayrakları astıklarını belirtti.

Adıgüzel, "Allah devletimize, askerimize zeval vermesin. Askerlerimiz sağ salim vatanlarına dönsünler inşallah. İnşallah oradaki huzuru sağlarlar ve sağ salim geri dönerler." ifadelerini kullandı.

Hayrettin Değirmencioğlu da harekata destek olmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.