Zeytin Dalı Harekatı'na Destek Yürüyüşü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Mehter Takımı eşliğinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Seydikemer Kaymakamlığı, belediye ve Muhtarlar Derneği öncülüğünde çok sayıda vatandaş, Şehit Gürcan Akan İlkokulu önünde topladı. Elmalı Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde İnönü Caddesi'nde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker", "Türkiye Türk'tür, Türk kalacak" şeklinde slogan atıp tekbir getiren topluluk, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlik kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmetçik için dua edilip vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 7'den 70'e herkesin Mehmetçik için tek vücut olduğunu söyledi. Gökçekuyu, Afrin'deki harekata katılan Mehmetçik'e ve orduya manevi de olsa destek vermek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de Türk milleti ve devletinin güçlü olduğunu, meydanların üç beş çapulcuya bırakılmayacağını kaydetti.

Yürüyüşe, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, AK Parti İlçe Başkanı Salih Gümüş, CHP İlçe Başkanı Nalan Büyükçoban, MHP İlçe Başkanı Yusuf Bağırcı, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.