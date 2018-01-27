Zeytin Dalı Harekatı'na Destek - Kilis/

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na destekler sürüyor.

Kilis'e gelen Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında görev alan askerlere verilmek üzere 5 küçükbaş kurbanlık kesti.

60 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çorum İnsani Değerler Platformu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askerlerine destek vermek için Çorum'dan 6 araçlık konvoyla Kilis merkeze bağlı Gülbaba köyüne geldi.

Buradaki bir otoparka getirilen 5 küçükbaş kurbanlık, Gülbaba Sınır Tabur Komutanlığındaki Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere dualar eşliğinde kesildi.

Ayrıca buradaki vatandaşlara Çorum leblebisi dağıtıldı.

Çorum İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Erol Taşkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerlerinin yanında olduklarını göstermek için yollara düştüklerini belirtti.

Allah'ın, Türk askerlerini muzaffer etmesini dileyen Taşkan, "Çorum halkı adına buraya geldik. Çorum halkı, Türk askerinin yanında. Burada 5 kurbanlık kestik. Bu kurbanlık etlerini sınır hattında görev alan askerlerimize vereceğiz." dedi.

Türk halkının, Mehmetçik'e her zaman sahip çıktığını ifade ederen Taşkan, "Türkiye'nin her bir tarafından askerimize destek veriliyor. Bazı televizyonlarda dile getirildiği gibi halk buradaki köyleri boşaltmıyor. Yalan haber olduğunu burada görmüş olduk. Buradaki vatandaşların, askerimizin yanında olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından platform üyeleri, Çalık Camisi'ne yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

-Muş

Muş'un merkez Zafer Mahallesi'ndeki Salih-Muhlise Çağlayan Camisi'nde hutbeyi okuyan İmam Cafer Taşbulak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Taşbulak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere inat, gönüllerimizi iman kardeşliğiyle sımsıkı kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne ve fesadı körüklemeye yönelik oyunlara karşı uyanık olalım. Bizler, din ve mukaddesat uğrunda doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle binlerce evladımızı şehit vererek bu toprakları beraberce vatan kıldık. Aynı secdede rahmana kul olmakla, aynı kıblede istikamet bulmakla, birbirimize olan muhabbetle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik."