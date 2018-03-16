Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Nemrut Dağı'na Türk Bayrağı Dikti

Adıyaman'da bir genç, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Nemrut Dağı'nın karla örtülü zirvesine çıkarak Türk bayrağı dikti.

Kahta ilçesinde Mustafa Bozan isimli üniversite öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırları içerisinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan kahraman Mehmetçiklere destek ve moral vermek için ilçe sınırlarında yer alan Nemrut Dağı'na çıktı. Sisli soğuk havaya rağmen Bozan, ellerindeki Türk bayraklarıyla zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaştı.

Bozan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlenebildiği yerlerden biri olarak bilinen Nemrut Dağı'ndan, Afrin'i kuşatma altına alan askerlere selam gönderdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Bozan, "Ben Afrin'de bayrağımızı temsil eden askerlerimize moral ve destek vermek, halkın onlara olan sevgisini göstermek için bölgenin en yüksek yeri olan Nemrut Dağı'na bayrağımızı dikmeye geldim. Ay yıldızlı bayrağımızın olduğu her yerde güven, huzur, mutluluk ve barış olacaktır. Terör ve terörizm namına hiçbir şey kalmayacaktır." diye konuştu.

Bozan, daha sonra yanında getirdiği Türk bayrağını Nemrut Dağı'nın karlı zirvesine dikti.