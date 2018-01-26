Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kurban Kestiler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere manevi destek vermek amacıyla kurban kesildi.

Şarkışla Kaymakamlığı, belediye, siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşlarınca Afrin'de görev alan askerlere destek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 75 koyun, Şehit Meydanı'nda düzenlenen programda kurban edildi.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer, programda, Afrin'deki askerler ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua etti.

Kurban edilen koyunların etleri, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kaymakam Akif Pektaş, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Masumun ve mazlumun son umut kapısının Türkiye olduğunu belirten Pektaş, "Bu bölgede oynanan oyunları nihayete erdirmek için Afrin'e operasyon düzenliyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bizler yeri geldiği zaman İstanbul surlarında Hasan, Ankara Özel Kuvvetlerde Ömer, İzmir'de Fethi, Afrin'de Musa oluruz. Bir ölür, bin doğarız. Kimse bu devletin, bu milletin birliğine, beraberliğine halel getiremez. Bu bayrak inmez, ezan dinmez." dedi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.