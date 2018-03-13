Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kısa Metrajlı Film

Turhal Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kısa metrajlı film çekildi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in de rol aldığı "Şehadet Uykusu" adlı kısa metrajlı film, 18 Mart'ta Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Çanakkale Şehitleri'ni anma programında gösterime sunulacak.

Bekler, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit haberlerinin yoğun olarak geldiği bu günlerde çok anlamlı bir film çekildiğini söyledi.

Filmde görev alanların Belediye Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Müdürlüğündeki arkadaşları olduğunu belirten Bekler, "Bu topraklarda hiçbir dönemde şehitlerimiz eksik olmamış. Aynı zamanda burası onbeşlilerin memleketi. Şehadet konusunda halkımızın biraz daha bilinçlenmesini, gençlerimizin bu ruhu biraz daha kuşanmasını sağlamak istedik." dedi.

Filmin başrol oyuncusu Cüneyt Sevindik, Zeytin Dalı Harekatı'na katılıp şehit düşen Salih Tekinoğlu isimli bir askerin hayatını canlandırdığını belirterek, "Bu rolü canlandırdığım için onur ve şeref duydum." ifadesini kullandı.

Filmde görev alan Aykut Zor, çekimleri üç haftada tamamladıklarını, şehadet aşkını, mantığını, vatan millet sevgisini anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.