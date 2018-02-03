Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kan Bağışı

SİVAS'ta bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Eğitim-Bir-Sen Sivas Şubesi ve Eğitimde Diriliş Derneği üyeleri, kent meydanında kurulan Kızılay kan bağış aracında kan verdi. Kampanyaya destek veren Vali Davut Gül, kan bağışında bulunmanın özel bir durum olduğunu fırsat buldukça Kızılay'a kan vermek gerektiğini söyledi. Gül, Şunu biliyoruz ki barışta da terörle mücadelede de başka zamanlarda da kana ihtiyaç oluyor. Kızılay'a fırsat buldukça her zaman kan vermek gerekiyor. Bu hem Kızılay'ı güçlü kılar, hemde ülkemizi güçlü kılar. Türkiye terörle mücadelede en samimi bir şekilde mücadele eden ülkelerin başında geliyor. Yurt içerisinde ve yurt dışında terörle mücadele ediyoruz. Şuanda da yurt dışında Afrin'de milletimizin duasıyla, devletimizin desteği ile kahraman Mehmetçiğimiz bu mücadeleyi yürütüyor. Tek amacımız sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak inşallah'da bu sağlanacak dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin de operasyonlarının tek amacının bölgeye huzuru götürmek olduğunu söyledi. Bilgin şöyle konuştu

Operasyonun amacı o bölgede bir terör devleti kurulmasına engel olarak sınır güvenliğimizi sağlamaktır. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde aynı anda 3-4 terör örgütü ile mücadele eden başka bir devlet yoktur. Bugün devletimiz PKK, PYD ile DEAŞ ile FETÖ ile istikrarlı bir şekilde kararlı bir şekilde terörün sonunu kazımak üzere bir mücadeleye girmiştir. Biz inanıyoruz ki ülkemizde yaşayan 80 milyon vatan evladının birlik ve beraberliği ile hayır duası ile bu mücadelede kazanan Türk milleti olacak, Türk devleti olacak. Kaybedenler bu ülkeyi bölmek isteyen, bu ülkeyi parçalamak isteyen terör örgütleri de kaybedecektir. Bugün ordumuz yurt içinde ve yurt dışında mücadele verirken tamamen kendi silah ve mühhimmatlarımızla bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda bölge kazanacak, ülkemiz kazançlı çıkacaktır. Bugün burada İHH ve diğer sivil toplum örgütlerimizin de yapmış olduğu organizasyonlar farklı bölgelerde farklı illerde farklı şekilde yapılmaktadır. Konuşmaların ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı. - Sivas