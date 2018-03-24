Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Fidan Dikildi

Pamukova ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla okul bahçelerine zeytin fidanı dikildi.

Pamukova Orman İşletme Müdürlüğünce Orman Haftası kapsamında okullara dağıtılan zeytin fidanları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okul bahçelerine dikildi.



Pamukova Kaymakamı Recai Karal, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na ithafen zeytin fidanı diktiklerini belirterek, "Harekatın sonuçları da bu ağaç gibi kök atar ve kalıcı olur inşallah." dedi.

Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir ise, tüm okullarda Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bahçelere zeytin fidanı dikildiğini söyledi.

Karal ve protokol üyeleri de öğrencilerle zeytin fidanı dikti.