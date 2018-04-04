Sivas'ta, bir okulun velileri ve mahalle sakinleri Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kermes düzenledi.

Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu velileri ve Esentepe Mahallesi sakinleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan kermes, Sivas Valisi Davut Gül ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy tarafından ziyaret edildi. İkram edilen yiyeceklerden tadan Vali Gül, kermeste emeği geçen herkese teşekkür etti.

Lütfi Fikret Tuncel İlkokulu Müdürü Veysel Kartal ise veliler ve mahalle sakinlerinin katkılarıyla Afrin'de görev yapan Mehmetçiklerin yanında olduklarını hissettirmek amacıyla kermesi düzenlediklerini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin TSK Güçlendirme Vakfına bağışlanacağını ifade eden Kartal, "Bu tür faaliyetler milletimizin birlik ve bütünlüğünün en büyük göstergesidir. Kermesin hazırlanmasında emeği geçen velilerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum." dedi.