Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Hatay'a gelişleri sürüyor.

Mersin Şehit Kübra Doğanay Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Suriye sınırında nöbet tutan askerlerle bir araya gelerek Mehmetçikler için yazdıkları mektupları nöbet tutan askerlere teslim etti.

Şehit Kübra Doğanay Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Zübeyde Töstü, AA muhabirine, askerlere manevi destekte bulunmak için geldiklerini söyledi.

Yanlarında öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektupları asker ağabeylerine teslim etmek için sınırın sıfır noktasındaki askerlerle bir araya geldiklerini aktaran Töstü, "Mektupların yanı sıra yanımızda getirdiğimiz kurbanımızı da hiçbir vatan evladı kurban olmasın diye kurban edeceğiz. Reisimiz o kadar çok seviyoruz ki. Allah onu başımızdan eksik etmesin. İnşallah güzel şeyler olacak. Allah bize iyi ki bu millette olmayı nasip etmiş. İyi ki bu askerler bizde var." dedi.

Öğrencilerden Fatma Zehra Yıldırım da askerleri görmek için geldiklerini anlattı.

Askerlerin ne kadar büyük mücadeleler verdiklerini gözleriyle gördüklerini kaydeden Yıldırım, bu yüzden çok onurlu ve çok gururlu olduklarını kendisinin de bu vatan için gerektiğinde görev almak istediğini sözlerine ekledi.

Mehmetçiğe çay desteği

Giresun'un Eynesil ilçesinde Diyanet-Sen üyeleri öncülüğünde hayırsever vatandaşlardan toplanan bir tonun üzerinde kuru çay, Hassa ilçesine getirilerek askerlere ulaştırılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

Grup adına açıklamalarda bulunan İbrahim Durukan da askerlere dualarının yanı sıra maddi destekte de bulunmak istediklerini belirtti.