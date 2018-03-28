Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Diyanet-Sen Sorgun Temsilciliği üyesi 46 kişi Mehmetçik'e moral ziyareti için Hataya gitti.



Diyanet-Sen Sorgun Temsilcisi Şenol Aktaş, Diyanet Sen'e mensup 46 üyenin Hatay'da Kilis Gülbaba, Hassa sınır karakollarını ziyaret edeceğini belirtti.



Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Mehmetçiğin sınır ötesinde terör örgütü üyelerine karşı büyük kahramanlıklar sergilediğini ifade ederek, "Bizler onlara manevi destek olmak amacıyla Sorgun Belediyesi tarafından bizlere tahsis edilen otobüs ile Hatay'a gidiyoruz. Orada iki sınır karakolunda görev yapan Mehmetçiklerimizi ziyaret edip, Sorgun halkının hediyelerini kendilerine takdim edeceğiz. Ayrıca Afrin harekatında şehit düşen 46 Mehmetçik için 46 hatim okuyacağız." dedi.