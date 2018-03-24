Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyet, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kilis'e geldi.



Geylan, Türk Eğitim sen Kilis Şubesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na verdikleri destekleri ifade etmek için Kilis'e geldiklerini söyledi.



Göreve geldikten sonra ilk kez Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı bölgeye geldiklerini belirten Geylan, "Şu an devletimizin yapmış olduğu harekata şüphesiz, amasız, fakatsız, tavizsiz bir şekilde destek veriyoruz. Bu harekatı son terörist unsur, ortadan kalkıncaya kadar destekliyoruz. Destek vermeye devam ediyoruz. Devletimizin yanındayız, milletimiz 80 milyon tek bilek olmuş durumdadır. Bu anlamda Kilis'ten bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne minnetlerimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Harekat öncesinde Afrin'in terör yuvası haline getirildiğini belirten Geylan, "Türk ordusu ve devleti güçlüdür, terörünün üstesinden gelecektir. Sadece terörün üstesinden gelmeyecek, aynı zamanda onun yıllardır kan ve gözyaşı bölgemizde Ortadoğu'ya da huzur getirecektir." ifadelerini kullandı.

Geylan ve beraberindeki heyet, daha sonra Gülbaba Hudut Taburu'nu ziyaret etti ve terör örgütü PKK/YPG'nin roket attığı Kilis'teki Çalık Camisi ile restoranda incelemelerde bulundu.