Antalya'da başlattıkları "İki Teker Moto Zeytin Dalı Konvoyu" etkinliği kapsamında Kilis'e gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Kilis'e geldi.

Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekiplerince oluşturulan konvoyda, Kütahya, Çorum, Malatya, Konya, Adıyaman illerinden de katılımcılar yer aldı.

20 motosikletli kişiden oluşan konvoy, 2 gün süren yolculuğun ardından Kilis'e ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, buradan Öncüpınar Sınır Kapısı'na bir konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşların da destek verdiği konvoy Türk bayrağıyla şehir turu atarak harekata destek verdi.

Antalya İHH Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel duygular içerisinde yolculuğu gerçekleştirdiklerini söyledi.



İzin verilmesi halinde Suriye'ye de geçmek istediklerini dile getiren Uygur, "Kahraman askerlerimizle aynı duyguları paylaştığımızı belirtmek için 'İki Teker Moto Zeytin Dalı Konvoyu' düzenledik. Kütahya, Çorum, Malatya, Konya, Adıyaman'dan da katılımcılar yer aldı. Askerlerimize dualarımızı getirdik." diye konuştu.