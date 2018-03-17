Manavgat ilçesinde Servisçiler Odası üyeleri Afrin'deki Mehmetçik'e destek için 150 araçlık konvoy düzenledi.

Çakalderesi mevkisinden başlayan konvoya bazı vatandaşlar da araçları ile katılarak destek verdi.

Konvoya geçtikleri güzergahlarda araç sahipleri korna çalarak yol kenarındakiler de alkışla destek verdi. Şehir içinden geçen konvoy, turunu Külliye Camisi'nde bitirdi.

Konvoy sonrası cami önünde Mehmetçik için kurban kesildi.

Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, yaptığı konuşmada, konvoya katılan tüm servisçilere teşekkür etti.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini belirten Aydın, "Sınır güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizin terör belasından temizlenmesi adına her zaman devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu ve her zaman göreve hazır olduğumuzu bildiririz." dedi.

Servisçilerden bir günlük hak edişlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamalarını isteyen Aydın, "Ayrıca ilçemizde bulunan tüm şehit ve gazi çocukları ücretsiz taşınacak. Bu vatan uğruna şehit düşen asker ve polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz." diye konuştu.

Etkinlik, Külliye Camisi İmam Hatibi Mustafa Arif Yılmazoğluzade tarafından okunan dua ile son buldu.