Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Beykoz'da yaklaşık 250 kişilik bir grup Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele veren Mehmetçiğe destek için Reyhanlı'ya gitmek üzere yola çıktı.

Aralarında Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları Salim Öztürk ve Yakup Özbek'in de bulunduğu, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcilerinin oluşturduğu 250 kişi, 5 otobüsle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de mücadele eden Mehmetçiğe destek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız şu anda 5 otobüsle Suriye sınırına hareket ediyor. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Burada kendi ürünümüz olan 1453 adet Beykoz balı da gönderiyoruz. Allah, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte mücadelesini sonuna kadar sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize bu harekatı da başarıyla bitirmeyi nasip etsin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum."

Konvoyun önce Hassa'ya daha sonra Reyhanlı'ya geçeceği belirtildi.