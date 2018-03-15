Gaziantep'te faaliyet gösteren bir grup esnaf, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kilis'e geldi.

Şehitkamil Semt Pazarcıları Derneği ile Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği üyeleri, Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'na ulaştı.

Burada yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını sallayarak Mehmetçik'e destek sloganları atan grup, sınır kapısından temsili olarak Afrin'e yürüdü.

Şehitkamil Sebze ve Meyveciler Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm Doğan, burada yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türk halkının huzur ve bekası için gerçekleştirildiğini söyledi.

Harekata katılan askerlere destek vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Doğan, "Kahraman Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Harekatın başladığı günden bu yana, Mehmetçiğimiz tüm dünyaya nam salmıştır. İstiklal Marşı'nda yer alan mısralardaki gibi bu cennet vatanı almaya kimsenin gücü yetmeyecektir ve bölemeyecektir." dedi.

Açıklamanın ardından gruptakiler, Mehmetçik için hazırladıkları hediyeleri askeri yetkililere teslim etti.