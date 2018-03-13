Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Milletimizin her bir ferdinin de en az harekattaki askerimiz kadar kararlı ve inançlı durduğunu görüyoruz." dedi.

Ağrı Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kilis'e geldi.

Dernek başkanı Resul İlhan ve beraberindekiler, Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak Öncüpınar Sınır Kapısı'na ulaştı. Burada görev alan askerlerle bir süre sohbet eden dernek üyeleri, dua etti.

Daha sonra Kilis Valiliğine geçen heyet, Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Vali Tekinarslan, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinden dolayı dernek üyelerine teşekkür etti.

Harekatın başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Tekinarslan, şöyle konuştu:

"Hep beraber vatan millet ve İslam davasının başarısı için çalışıyoruz. İnşallah elbirliği ve yürek birliğiyle bu terörü ülkemizin başına bela olmaktan kurtaracağız. Sadece sınırlarımızı güvenli bir hale getirmekle kalmıyoruz Türkiye'nin tamamını daha güvenli hale getiriyoruz. Aynı zamanda Suriye ve Irak'taki mazlum ve masum insanları da terör örgütlerinden kurtaracağız. Milletimizin her bir ferdinin de en az harekattaki askerimiz kadar kararlı ve inançlı durduğu görüyoruz. Türkiye'nin her köşesinden insanlar geliyor, gönüllerinden coşkuyla geliyor, ellerinde ne imkan varsa seferber ediyorlar."

"Hepimiz kardeşiz"

Şehit babası dernek üyelerinden İsmail İlbur da oğlunun yaklaşık 18 yıl önce terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Kürt kökenli olduğunu vurgulayan İlbur, "Askerimize destek için geldik, analar ağlamasın, kendim acı çektim başkası da çekmesin istiyorum, içim halen yanıyor. Ben Kürt'üm, Kürt'ü de Türk'ü de seviyorum, Türk, Kürt fark etmez hepimiz kardeşiz, dinimiz, bayrağımız birdir, aynı bayrağın altındayız ayrım kayırım yapmıyoruz, yeter ki huzur olsun." dedi.

Heyet, daha sonra Kilis Jandarma Komutanlığına da destek ziyaretinde bulundu.