Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası (TTİŞVEREN) üyesi grup, Kilis'e gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin ağacı dallarıyla süsleyen yaklaşık 50 kişilik grup, Hacı Cümbüş Camisi önünde araçlarından inip beraberlerinde getirdikleri Türk bayraklarını çarşı esnafına dağıtarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan vatandaşlarca karşılanan grup, burada cephedeki Mehmetçik'e dualar edip, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Sendikanın Genel Başkanı Kemal Çetin, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yurtta ve dünyada barış için zeytin dalı uzattığını ancak terör unsurları ve destekçilerinin onu kırmak, barış ve güvenliği yok etmek istediğini söyledi.

Türk ordusunun kısa sürede sınırlara yuvalanmış terör unsurlarını yok edeceğine inandıklarını ifade eden Çetin, esnafın harekata desteğinin tam olduğuna değindi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan grup, ardından esnaf ziyareti yapmak üzere meydandan ayrıldı.