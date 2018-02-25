Giresun'da sivil toplum örgütleri üyelerinin, Kilis'te Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

Dereli İlçesi Tepeköy Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kesim Kırkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıyakup Köyü Doğal Güzellikleri Koruma ve Yaşatma Derneği yönetimi ve üyelerinden oluşan bir grubun dün Kilis'e giderek burada Mehmetçik'le bir araya geldiklerini belirtti.

Afrin'e yönelik " Zeytin Dalı Harekatı"na destek olmayı, askere moral vermeyi amaçladıklarını kaydeden Kırkaya, şunları aktardı:

"Şanlı ordumuz çıkmış olduğu bu yolda yalnız değildir. Türk milleti kahraman ordusunun yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) ve Mehmetçiklerimizin yanında olmak için 23 Şubat Cuma akşamı Giresun'dan yola çıkıp yaklaşık 800 kilometrelik yolculuğun ardından Kilis ilimize ulaştık. Giresun halkı her zaman Mehmetçiklerimizin yanındadır. Bu ülkede hiçbir zaman 'Ezan dinmez, Bayrak inmez, Şehitler ölmez.' Türk Milleti hiçbir zaman bir başka millete boyun eğmemiş ve eğmeyecektir."