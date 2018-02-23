Sivas İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kurban kesti.

Personelin kendi arasında topladığı parayla alınan 5 kurbanlık koyun, müdürlüğün bahçesinde yapılan duanın ardından kesildi.

Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, burada yaptığı açıklamada, "Personelimizin arzusuyla onların gönlünden gelerek Afrin'de görev yapan askerimize, polisimize manevi bir destek olması açısından kurbana niyetlendi kardeşlerimiz. Onu organize ederek bugün de yerine getirdik. Rabbim orada hizmet eden çarpışan askerimizi, polisimizi muhafaza etsin." diye konuştu.

Programa, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve müdürlük personeli katıldı.

Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatanseverler Kamu Görevlilileri Sendikası Sivas İl Temsilciliği, öğrencilerin Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe yazdığı mektupları Afrin'e gönderecek.

İstasyon Caddesi üzerindeki Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde toplanan sendika üyeleri, yazılan mektupları topladı.

Sendikanın Sivas Temsilcisi Mehmet Mustafa Uyanık, yaptığı açıklamada, mektupların Kangal ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda okuyan öğrenciler ile Sivas Mevlana Ortaokulu öğrencileri tarafından yazıldığını söyledi.

Mehmetçiğe verilen en büyük desteğin halkın tek yürek olarak destek verdiğini göstermek olduğunu aktaran Uyanık, "Kahraman askerlerimize bu mektupları yazan vatansever öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Daha sonra mektuplar, Afrin'e gönderilmek üzere kutulara yerleştirildi.