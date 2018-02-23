Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Gaziantep'te sabah namazı vakti camilerde toplananlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu.



Başta Ulu Cami olmak üzere sabah namazı için birçok camide toplanan vatandaşlar, sabah namazını eda ettikten sonra Fetih Suresi'ni okuyup, operasyona katılan askerlerin başarısı için dua etti.

İl Müftüsü Ahmet Çelik, AA muhabirine, adalet, barış ve özgürlük için TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığını söyledi.

Türk milletinin tarih boyunca dünyada adalet ve barışın tahsisi için elinden geleni yaptığını dile getiren Çelik, Fetih Suresi okuyarak Mehmetçik'e manevi destek vermeye çalıştıkları belirtti.

Hz. Peygamber'in "Sulhta hayır vardır" hadisine işaret eden Çelik, "Cenabıhak başta PYD/PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı askerimizin zaferle dönmesini nasip etsin. Halkımız dualarıyla güvenlik güçlerimizin Mehmetçik'imizin maddi, manevi her zaman yanındadır."dedi.

Cemaatten Ahmet Yetkinşekerci de her namazın ardından şehitler, gaziler ve Mehmetçik için dua ettikleri kaydetti.

Daha sonra sabah namazına katılanlara çorba ikram edildi.