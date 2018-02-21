Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Harran Kaymakamlığı ve belediyesi tarafında temin edilen kışlık giyim malzemeleri, Zeytin Dalı Harekatı'ndaki görevli askerlere gönderildi.

Kaymakam Ömer Faruk Çelik, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Sınır ötesinde mücadele eden askerin yanında olduklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız ülkemizin her türlü mücadelesinde dualarıyla gönülleriyle ve sevgileriyle birlikte oluyor. Kahramanlarımız ülkemizin üzerinde oynanan büyük oyunları bitirmek ve Türkiye'nin gücünü test eden düşmanlara karşı balyoz gibi gücünü gösteriyor. Harran İlçesi olarak kahraman ordumuzun neferlerine biz de onlarla birlikte olduğumuzu göstermek adına bu küçük yardımı gönderiyoruz. Burada destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz da yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden güvenlik güçlerimize çam sakızı, çoban armağanı onların yanında olduğumuzu göstermek için bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

Yapılan duaların ardından yardım malzemesi taşıyan kamyon, Kilis'e doğru yol çıktı.

Törene, Kilis'in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Polateli Kaymakamı Bayram Türker ile çok sayıda vatandaş katıldı.