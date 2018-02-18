Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Samsun ve Ağrı'da Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla konvoy oluşturuldu.

Ağrı

Ağrı Servisçileri Derneği üyeleri de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarına Türk bayrağı asarak konvoy oluşturdu.

Fırat Mahallesi Ağrı Ağrı Devlet Hastahanesi çevresinde bir araya gelen servis sürücüleri, konvoy oluşturarak Leylek Pınar Mahallesi Han-i Baba Bulvarı, Kağızman Caddesi ve Erzurum Caddesi'nden İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne ilerledi.

Ağrı Servisçiler Derneği üyelerinden Yakup Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için üyelerle konvoy oluşturduklarını söyledi.

Göktürk, "Her zaman vatan için malımızı, canımızı vermek için hazırız, bunu belirtmek için buradayız." diye konuştu.