SAMSUN/ Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Samsun ve Ağrı'da Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla konvoy oluşturuldu.

Samsun merkeze bağlı Kamalı Mahallesi muhtarlığı ve Kamalı Gençlik Derneğinin organizasyonu ile etkinlik düzenlendi. Dernek üyeleri ve mahalle sakinleri, otomobil ve traktörlerini Türk bayraklarıyla süsleyerek Samsun-Ankara karayoluna çıktı.

Konvoya, güzergahtaki diğer sürücüler de korna çalarak destek verdi.

Samsun Askerlik Şubesi'ne ulaşan grup adına açıklama yapan Kamalı Mahallesi muhtarı Ramazan Elkit, Afrin'de yürütülen terörle mücadeleye destek olmak istediklerini ifade etti.

Grup, burada "Vatan sana canım feda", "Reis bizi Afrin'e götür", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıp tekbir getirdi.

Konuşmaların ardından grup, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için askerlik şubesine 600 dilekçe bıraktı.

Ağrı

Ağrı Servisçileri Derneği üyeleri de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarına Türk bayrağı asarak konvoy oluşturdu.

Fırat Mahallesi Ağrı Ağrı Devlet Hastahanesi çevresinde bir araya gelen servis sürücüleri, konvoy oluşturarak Leylek Pınar Mahallesi Han-i Baba Bulvarı, Kağızman Caddesi ve Erzurum Caddesi'nden İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne ilerledi.

Ağrı Servisçiler Derneği üyelerinden Yakup Göktürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için üyelerle konvoy oluşturduklarını söyledi.

Göktürk, "Her zaman vatan için malımızı, canımızı vermek için hazırız, bunu belirtmek için buradayız." diye konuştu.