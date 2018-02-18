Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) Zeytin Dalı Harekatı'nda yer alan askerlere destek amacıyla etkinlik yaptı.

Taksim Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'na katılıp şehit olan askerler için lokma ve Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi.

Şehitlerin unutulmaması için lokma dağıtan TÜMYAD derneği yetkilileri, sık sık "Lütfen şehitlerimize Fatiha okumayı unutmayın" çağrısı yaptı. Lokma ve bayrak dağıtımı sırasında, 2008 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir terör saldırısı sonucu şehit olan Engin Üstün'ün kızı Sara Üstün ile 2016'da Mardin'in Nüsaybin ilçesinde Şehit Nefise Özsoy'un gazi eşi Cumhur Özsoy da destek verdi.

9,5 yaşında olduğunu ve bu tür etkinliklere destek verdiğini belirten Sara Üstün, "Ben de bir şehit kızıyım. Babamı unutmuyorum. Şehitler için bir Fatih'a istiyorum. Afrin'de mücadele ederken şehit olan askerlerimiz için lokma dağıtıyoruz. Bu tür etkinliklere katıldığım için alışkınım." dedi.

TÜMYAD Başkanı Salih Kılıç ise Diyarbakır'ın Sur ilçesi, Cizre ve Silopi'deki meskun mahal operasyonları sırasında gönüllü harekatı olarak kurulan dernek aracılığıyla şehit ailelerine moral ve motivasyon desteği sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Afrin'deki operasyona katılan Mehmetçik'e moral olması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Kılıç, "Ayda ortalama bin şehit ailesine yardımda bulunuyoruz. Şehitlerimizin adları unutulmasın, sürekli hatırlansınlar ve kamuoyunda gündeme gelsinler istiyoruz. Şu anda Taksim Meydanı'nda şehitlerin hatırlanması gayesiyle lokma ve bayrak dağıtımı etkinliği yapıyoruz. Geçen hafta Fındıkzade'de gerçekleştirdik. Şehit ailelerimiz sağ olsunlar, geliyorlar. Mehmetçiklere termal atkı ve bere gönderiyoruz. Birçok şehit ailesi de kendi şehitlerinin birer eşyalarını bize gönderiyor. Bazı aileler evlatlarının botlarını, bazıları atkı ve berelerini bazıları ise montlarını yolladılar. Bunları da paketleyip kargoyla askerlerimize göndereceğiz." diye konuştu.

Bu etkinlikleri sürekli olarak İstanbul'un muhtelif noktalarında gerçekleştirdiklerini ve gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Kılıç, "Bugünkü gündemimiz Taksim'de insanların dikkatlerini çekmek. Tek derdimiz şehitlerimizin unutulmamasıdır." ifadelerini kullandı.

Dağıtılan lokma ve bayrak etkinliğine, Taksim'de yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.