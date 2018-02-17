Gaziantepli bir grup engelli vatandaş, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin ağacı dallarıyla süsleyen yaklaşık 150 kişilik grup, Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarında araçlarından inerek, ellerindeki Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla, 'En büyük asker bizim asker', 'Kahrolsun PYD' ve 'Suriye Suriyelilerindir' sloganları atarak, sınır kapısında görevli askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, grup adına gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin Suriye halkına ait olduğunu belirterek, "Kimse bu topraklara göz dikmesin. Nerede mazlum varsa, Türk ordusu orada." dedi.

Çelebi, şöyle konuştu:

"Daha önce Filistin'de, Irak'ta ve Afganistan'da olan Türkiye, şimdi de Suriye halkının yanında durdu. Terör örgütlerinin ve dış güçlerin işgali nedeniyle yaklaşık 4 milyon Suriyeli kardeşimiz ülkemize sığındı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın. Türk ordusunun gücüyle Suriyeli kardeşlerimiz inşallah vatanlarına dönecektir. ABD, silah gönderdiği katil PYD/PKK örgütünü kullanıyor ama onların gücü Allah'ın izniyle ordumuza yetmeyecektir. Engelli kardeşlerimle Suriye'ye gitmeye hazırız. Mehmetçiğimiz yalnız değildir. Suriye, Suriye halkınındır ve kimse bölemeyecektir."

Grup üyeleri, araçlarıyla şehir turu yaptıktan sonra kentten ayrıldı.