Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yürüyüş düzenlendi.

Tonus Camisi'nde cuma namazı öncesi başta Afrin olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele harekatına katılan tüm askerler ve şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

Cuma namazı sonra ilçe meydanında toplanan vatandaşlar sloganlar eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Musa Aydemir, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.