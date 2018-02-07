Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Engelliler Derneği üyeleri, harekatta görev alan askerlere zeytin dalıyla destek verdi.

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanlığı, Kadın Kolları Başkanlığı ve AK Parti Nizip Engelliler Koordinasyon Başkanlığı üyelerinin hazır bulunduğu etkinlikte Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen Nizip Engelliler Derneği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e ellerindeki zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla destekte bulundu.

AK Parti Nizip Gençlik Kolları Başkanı Mesut Ataoğlu, amaçlarının zor şartlarda görev yapan askerlere moral ve destek vermek olduğunu söyledi.

Bölgede yürütülen operasyonun başarıyla sürdürüldüğünü görmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Ataoğlu, "Allah bölgede bulunan tüm askerlerimize kolaylıklar versin inşallah tez bir zamanda tekrar dönerler." dedi.

Adıyaman

Besni Belediyesi, harekata katılan askerlere Besni üzümü gönderdi.

Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, özenle hazırladıkları üzümlerinin Afrin'deki askerlere şifa olmasını temenni etti.

Harekatın Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için başlatıldığını anımsatan Öztürk, kendilerinin ufak da olsa çorbada tuzlarının olmasını istediklerini dile getirerek, "Besni üzümü Türkiye ve dünyada bilinen bir üzümdür. Enerji, güç, vücuda ısı verir. Paketler halinde yaklaşık 500 kilogram civarında üzümlerimizi askerlerimizin sırt çantalarına koyacakları şekilde hazırladık. Onların yanındayız. Moral verebilmek, destek olmak adına elimizden gelen gayreti vermeye hazırız." dedi.

Dış güçlerin içeride bozamadıkları Türkiye'yi, sınır ötesinden yıkmaya çalışan bir zihniyeti olduğunu ifade eden Öztürk, "Bu zihniyete en iyi cevabı Türkiye'nin halkı ve askerlerimizin de yapmış olduğu mücadeleyle vermiş olacağız. Türkiye vardır, var olacaktır."diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir kişi, evlerinin geçimini sağlayan iki inekten birini satarak Mehmetçik Vakfına bağışladı.

İlçeye bağlı Darıovası Mahallesi'nde yaşayan Halil Çınkır (63), eşi Münevver Çınkır'ın gördüğü rüyayı anlatması üzerine evinde bulunan iki ineğinden birini satarak parasını Mehmetçik Vakfına bağışlamak için Andırın Kaymakamı Haluk Koç'u ziyaret etti.

Çınkır, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev ekonomisine katkı sağlayan ineklerden birini 3 bin liraya sattığını, Mehmetçiklerin baş tacı olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Oradaki askerlerin hepsi bizlerin evlatlarımız. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz onlar için canımızı feda ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onlar koruyucularıdır. Hanım rüyasında görmüş, Mehmetçiklerimiz, 'Anne bize yardım edin' demiş. Biz de onun için ineğimizi 3 bin liraya sattık, Mehmetçiğimize gönderiyoruz. Anamızın sütü gibi helal olsun. Gerekirse Mehmetçiklerimizle birlikte bende savaşmak istiyorum. Başvuruda da bulunacağım."

Kaymakam Koç da Afrin'de çatışma bölgesinde terörist unsurlarla başarılı bir şekilde mücadele eden Mehmetçiğin ülkedeki vatandaşların, milletin desteğinin devam ettiğini söyledi.

Ziyaretin ardından Kaymakamlıktan ayrılan Halil Çınkır, Andırın Ziraat Bankası Şubesine giderek 3 bin lirayı banka görevlisine teslim ederek Mehmetçik Vakfına bağışladı.