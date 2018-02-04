Kahramanmaraşlı bir grup, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısında kılıç ve baltalı gösteri yaptı.

Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin ağacı dallarıyla süsleyen bir grup, Kahramanmaraş'tan Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Burada araçlarından mehter marşı açıp slogan atan grup üyeleri, yöresel kıyafetleriyle ellerindeki kılıç ve baltalarla da gösteri yaptı.

Beyhan Akansel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e sevgilerini göstermek için Kahramanmaraş'tan geldiklerini söyledi.

Aksel yanlarında getirdikleri bir miktar tatlıyı askerlere ikram edeceklerini anlatan Akansel, "Bizim askerlerimizin istikameti kızıl elmadır. Bu inançla Mehmetçiğimizin arkasındayız." diye konuştu.

Grup üyeleri araçlarıyla kentte tur attıktan sonra buradan ayrıldı.