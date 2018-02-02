Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Çubuk ilçesinde, Terör Mağdurları Derneği ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde toplanan 2 ton turşu, ev yemekler ile yün atkı, çorap ve bere Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere gönderildi.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki törende, İlçe Müftüsü Muharrem Geç dua etti.

Ardından sivil toplum kuruluşları, turşu üreticileri ve muhtarların da katkılarıyla temin edilen turşu, ev yemeği, yün atkı, çorap ve bere yüklü olduğu kamyon Kilis'e uğurlandı.

Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, burada yaptığı konuşmada, vatanın birlik ve beraberliği için gerekirse canını vermek üzere Afrin'de mücadele eden Mehmetçik için 80 milyonun kalbinin yekpare attığını söyledi.

İlçe olarak güzel bir kampanya düzenlediklerini belirten Çenet, "Mehmetçiğik, Çubuk turşusu yiyerek inşallah çok daha dinç kalacak. Yapmış olduğumuz küçük ama anlamı büyük olan bu destekle asker kardeşlerimiz yapmış oldukları işi muzafferle tamamlayarak, ülkemize geri dönecek inşallah." dedi.