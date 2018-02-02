Gaziantep'te sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapmak için Şeyh Fethullah Camisi önünde toplanan grup, Fetih Suresi'ni okuyup, askerler için dua etti.

Grup adına konuşan Cihannüma Derneği 6. Bölge Başkanı Mustafa Bozgeyik, bu coğrafyada yaşanan oyunların bin yıldır devam ettiğini, 10 yıllardır da bu oyunun PKK/KCK'ya finansman ve destek sağlanarak sürdüğünü dile getirdi.

Terör örgütlerine binlerce tır silah, mühimmat ve zırhlı araç verilerek oyunun devam ettiğini ifade den Bozgeyik, "Lakin eski Türkiye yok artık. Burnumuzun dibinde yeniden bir terör ve şer yuvasının kurulmasına müsaade edilmeyecek, ayağımıza pranga vurulması kabul edilmeyecektir." diye konuştu.

Terör örgütü aleyhine bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.