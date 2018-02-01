Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bölgeye 20 küçükbaş kurbanlık gönderdi.

İlçeye bağlı Güneş, Kındıralık, Yazyurdu ve Kavak köyünde yaşayan vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla kurbanlık hayvan topladı.

Kurbanlıkları araca yükleyen vatandaşlar yola çıkmadan önce Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret etti.

Çiftçi, desteklerinden dolayı köylülere teşekkür ederek, "Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak ve askerlerimize moral vermek amacıyla gösterdikleri bu ulvi davranıştan ötürü, bu hayra katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kurbanlıklar, Hatay'ın Hassa ilçesinde kesildikten sonra askeri birliğe teslim edilecek.