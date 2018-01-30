Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Kilis'te Musabeyli Muhtarlar Derneği üyelerinin oluşturduğu 60 araçlık konvoy, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır hattında bulunan askerlere destek turu attı.

Musabeyli ilçesinden hareket eden konvoy, İslahiye yolunda seyrederek sınır hattında yer alan Gülbaba köyüne ulaştı. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar ile bölgede bir süre ilerleyen araçtakiler, yoldan geçen askeri birlikleri selamladı.

Dernek Başkanı Ahmet Mısırlıoğlu, Türk askerine destek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Musabeyli ilçesinden yola çıkarak sınır hattında tur attıklarını dile getiren Mısırlıoğlu, "Buradan tabura geçip kurban keseceğiz. Muhtarlar olarak gerekirse askerimizin yanında da savaşabiliriz. Gerekirse biz de asker oluruz. Her daim vatanımızın, milletimizin yanındayız." şeklinde konuştu.

Daha sonra Gülbaba Tabur Komutanlığına geçen konvoydakiler, dualar eşliğinde 4 kurban kestirdi.