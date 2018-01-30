Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere vatandaşların destekleri sürüyor.

Mersin'de, Arı Yetiştiricileri Birliğince üreticilerden toplanan 2,5 ton bal, harekatta görevli askerlere gönderildi.

Üreticiler, askerlere moral olması için balların bulunduğu tenekeler üzerine "Kahraman Türk ordusu, dualarımız, yüreğimiz sizlerle. Sizlerle gurur duyuyoruz", "Dualarımız sizinle Allah muzaffer eylesin" gibi mesajların olduğu not kağıtları da ekledi.

Birlik Başkanı Mehmet Ali Topril, gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelere mesaj atarak ellerindeki balları getirmelerini istediklerini belirterek, "Üreticilerimiz sezon sonu olmasına, ellerinde mal kalmamasına rağmen avuçlarında kalan son balları 10 kilo varsa 10 kilo, 3 teneke varsa 3 teneke ne varsa getirdiler. Üyelerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Ürünlerin çiçek ve kekik balı olduğunu söyleyen Topril, paketlerin Kilis'te askeri yetkililere teslim edileceğini sözlerine ekledi.

Hatay

Hatay'da da sağlık çalışanları yaptıkları açıklamayla harekata destek verdi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası Hatay İl Temsilciliği Onursal Başkanı Metin Yılmaz, Hatay Devlet Hastanesi önünde toplanan grup adına yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgeye barışı ve istikrarı getirerek, halka huzuru teşkil edeceğini belirtti.

Sağlık çalışanları olarak hekiminden hemşiresine, ebesinden sağlık memuruna, personelinden güvenliğine kadar Türk ordusunun, şanlı yürüyüşünde yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bilindiği üzere komşumuz Suriye'de ilk olayların başlamasından bu yana her zaman güvenli bir tampon bölge kurulması noktasında fikrimizi beyan etmiştik. Sebebi ise hemen yanı başımızda Reyhanlı'ya, Kilis'e düşen havan mermileri ve buna bağlı vatandaşlarımızın gerek can gerekse de mal kaybıdır. Bu operasyonla hem ülkemize olan sızmalar hem de havan mermilerinin atılması engellenmiş olacaktır. Ayrıca oluşturulan güvenli bölge ile Suriyeli misafirlerimizin güvenli bir şekilde ülkelerinde yaşamaları sağlanacaktır."

Yılmaz, ayrıca, sağlık çalışanları olarak Türk Tabipleri Birliğinin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı açıklamayı da kınadıklarını belirtti.

Osmaniye

Osmaniye'de de MHP Kadirli İlçe Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla ilçedeki esnafa Türk Bayrağı dağıtıldı.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akif Ortak, yaptığı açıklamada, Türk ordusunun tüm terör örgütleriyle mücadele halinde olduğunu söyledi.

Kendilerinin de milli birlik ve beraberlik adına üstlerine düşen görevi en iyi şekilde yapacaklarını dile getiren Ortak, "Rabbim onların her zaman yardımcısı olsun. Biz de bu harekata destek vermek amacıyla Kadirli'deki esnaflarımıza bayraklarımızı dağıtıyoruz." dedi.

Andırın Caddesi'ndeki bayrak dağıtımına Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile partililer katıldı.