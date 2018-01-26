Zeytin Dalı Harekatı'na Destek

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu ve harekatın zaferle sonuçlanması için vakit namazlarında camilerde dualar edildi.

Mevlit sonrası ise vatandaşlara pilav ikram edildi. Afrin şehitleri için okutulan mevlitten sonra İlçe Müftüsü Harun Yılmaz tarafından Fetih Suresi okundu.