Zeytin Dalı Harekatı'na Bayraklı Destek

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesi, Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe destek olmak ve birlik beraberliğe vurgu yapmak amacıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Şehitkamil Belediyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, esnafa iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı hediye etti.

Dağıtılan bayraktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren esnaf Müslüm Kılıç, "Şehitkamil Belediyesi tarafından dağıtılan bayrakları iş yerlerimize, evlerimize asarak, bizler de destek olmaya çalışıyoruz. Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel davranışından dolayı çok çok teşekkür ediyoruz." dedi.