Zeytin Dalı Harekatı'na Ay-yıldızlı Destek

Sivas'ın Ulaş ilçesinde lise öğrencileri, bedenleriyle ay-yıldız oluşturarak, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere destek verdi.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle okulun bahçesinde bir araya gelerek, bedenleriyle ay-yıldız figürü oluşturdu. 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un "Ordunun Duası" şiiri ile marşlar okundu.

Okulun müdürü Ramazan Yıldız, Afrin'de görev alan Mehmetçiklere moral vermek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Dualarımız her daim onlarla. Bu millet, her daim arkalarında. İnşallah muzaffer olarak, sağ salim yurdumuza döner, ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.

Yılmaz, emeği geçen okulun müdür yardımcısı Gamze Arpa, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Melisa Saygın ise "Afrin'deki askerlerimize buradan selam gönderiyoruz. Hep onların yanındayız. Bedenimiz Ulaş'ta ruhumuz Afrin'de." dedi.