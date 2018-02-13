Zeytin Dalı Harekatı - Kilis/burdur/

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşlar destek vermeye devam ediyor.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Titiz ve ile beraberindeki Gaziantep'te görev alan bin 500 muhtar, Kilis'teki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda toplandı. Tekbirler getiren muhtarlar, Türk askerine destek sloganları da attı.

Ökkeş Titiz, burada yaptığı konuşmada, Gaziantepli muhtarlar olarak Türk askerine destek vermek için Kilis'e geldiklerini belirtti.

Her zaman şanlı Türk askerinin yanında olduklarını dile getiren Titiz, "Bizler askerimizin yanında olduğumuzu göstermek için gerekiyorsa Afrin'e bile gitmeye razıyız. Bu yaşlarımızda Mehmetçik'in yanında savaşmaya razıyız. Bu mücadelede Allah askerimize yardımcı olsun. Ayrıca ABD Başkanı ey Donald Trump, kirli ellerini Afrin'den çek." diye konuştu.

AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak da bin 500 kişilik muhtar grubunun gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gaziantepli muhtarların Türk askerinin yanında olduğunu dile getiren Toprak, muhtarların sadece askere değil esnafa da yardımcı olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından muhtarlar, sınır hattında kurban kesti.

Burdur

Türkiye Kamu-Sen Burdur İl Temsilcisi Orhan Akın, "Nasıl ki, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, yanı başımıza çöreklenmiş ve boğazımıza sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız." dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İl Temsilcisi Akın, burada yaptığı açıklamada, Afrin'de verilen mücadelenin YPG/PKK kılığına girmiş emperyalist güçler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl ki, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, yanı başımıza çöreklenmiş ve boğazımıza sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır. Bugün Mehmetçik cephede, Türk milletinin kaderini yeniden yazmakta, bu topraklar üzerinde yeşerecek fidanlar için gövdelerini Amerikan roketlerine, Alman anti tank füzelerine, Fransız mayınlarına siper etmektedir. Teröristlerin ellerindeki silahlara baktığımızda, düşmanın kim olduğunu görüyoruz. Şundan eminiz ki, Allah'ın izni ile biz bu oyunu bozacak, bu kuşatmayı yaracak, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya, ensemizde boza pişirmeye, bizlere bedel ödetmeye çalışanlara hadlerini bildireceğiz."

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan grup, basın açıklamasından sonra dağıldı.

Manisa

Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilciği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla terör örgütü aleyhine slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Bekir Dağıstan, harekatın Türk milleti üzerinden İslam'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç hareketi olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaşıldığını kaydeden Dağıstan, "Bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, yanı başımıza çöreklenmiş ve boğazımıza sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bir kaç çapulcuyu maşa olarak kullanıp, Türk'e diz çöktüreceklerini sananlar bilsin ki her bir askerimizin sinesinde 80 milyon yürek atıyor. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak 400 bin üyemizle, duamızla, varlığımızla, ruhumuzla ve bütün benliğimizle askerimizin yanındayız."

Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.