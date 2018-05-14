Zeytin Dalı Harekatı, Hatay'da Turizmi Canlandırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı" sonrası sınırların güvenlik altına alınması Hatay'da son 6 yılda durma noktasına gelen turizmi hareketlendirdi.

Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç karışıklık sebebiyle Hatay'da yaşanan olumsuz olayların Afrin bölgesine yapılan Zeytin Dalı Harekatı sonrası özellikle Suriye-Türkiye sınırlarının kontrol altına alınmasıyla daha güvenli bir kent haline gelen Hatay, turizmde hareketli günler yaşıyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'da durma noktasına gelen turizmin Afrin'e yönelik operasyon sonrası hareketlendiğini, özellikle hafta sonları otellerin doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını ifade etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin bekası için yapılması gereken sınır ötesi bir operasyon olduğunu, bu operasyonu hiçbir zaman savaş olarak görmediğini söyleyen Çinçin, "Bu tamamen terörle mücadele ve teröristlerin temizlenmesine yönelik bir harekattır. Bu tabi ki hem ülkemize hem bölgemize bir moral aşılamıştır. Özellikle bölgemizin güvenliğine son derece etkisi olmuştur. Bu barış harekatının bitmesini müteakiben ilimizdeki turizm dinamikleri harekete geçmiş. Özellikle hafta sonları doluluk oranlarımız Antakya içindeki otellerde yüzde 100'e dayanmıştır. Ama ancak şunu itiraf etmemiz gerekir, bu yeterli bir gelişme değil Hatay ekonomisi için. Başta Yayladağı Sınır Kapısı'nın insan ve turizm için açılması özellikle çok durgun günler yaşayan Harbiye bölgemiz için çok önemlidir ve Antakya insanı için çok önemlidir. Hemen Cilvegözü yakınında bir sınır kapısı çalışması var. Bu da umut verici. Buradan direk Afrin'e ulaşmak açısından umut verici bu kapının ticari anlamdan da kullanılacak olması Hatay ekonomisi ve ülkemiz için sevindirici. Ancak tek başına yeterli olan şeyler değil biz hepsinin dışında Suriye Arap Cumhuriyetinde bir barış ortamı sağlanması ve hükümetimiz gibi barışa katkı vermek arzusu içerisindeyiz. Bu barış sonrası da Hatay ekonomisi daha büyük bir ivme kazanacağına inanmaktayım" dedi.

Hedef 1,5 milyon turist

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu ise Hatay'ın terör odaklarının Afrin'den gönderilmesiyle güvenli bir bölge haline geldiğini kaydetti.

Hatay'ın güvenli olmasından dolayı geçen aylarda birçok yerli ve yabancı turistin akın ettiğini ifade eden Nacioğlu, "Afrin Harekatı olması gereken ve Hatay'ımıza ve komşu illere güzel bir güven geldi. Sınırlarımız çok iyi oldu, korunmaya başladı ve terör odaklarını bu Afrin'den göndermek şartıyla burası güvenli bir bölge haline geldi. Tabi bu güvenli bölge olması dolayısıyla Hatay ilimiz turizm konusunda büyük bir patlama yaptı ve geçen aylarda Hatay ilimize gelen yerli ve yabancı turistler çok iyi bir akın ettiler. ve Hatay'ımız hakikaten Suriye savaşından sonra ilk defa bu yıl güzel bir turist ağırlama şansı oldu. Tabi bu sevindirici bir olaydır. Bu Hatay ilimizde turistlerin şehirlerimizde gezmesi ve şehrimizin tarihi mekanları ziyaret etmesi bizleri ve esnafımızı çok sevindirdi. Bu durumun daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Hatay hakikaten hak ettiği yere gelecektir. Turizmde büyük bir patlamalar yapacaktır ve Hatay Türkiye'nin en güvenli, en istikrarlı ve en iyi illerinden birisidir. Daha önce yapılan kötü algılar, ilimizle ilgili kötü algılar şu anda kesinlikle kaldırılmış durumda. Hiç kimse artık Hatay için kötü bir konuşma yapmamaktadır. Biz de bununla yıllardır mücadele ettik" diye konuştu.

Bu yıl 1,5 milyona yakın bir turist hedefleri olduğunu belirten Nacioğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedeflerimiz yavaş yavaş Avrupalıların da gelmesiyle biraz daha iyi olacak. Çünkü 6 yıldır, 7 yıldır yabancı turist gelmiyordu. Yabancı turistlerin seyahat vizelerini yapmıyorlardı. Seyahat sigortalarını yapmıyorlardı bundan dolayı insanlar tedirginlik yaşıyorlardı. Ama bu yıl yabancı turistler yavaş yavaş gelmeye başladı, talepler olmaya başladı. Gezilerimizi çok rahat yaptık. Geldiğimiz şehirlerden daha güvenli bir şehir olduğunu dile getirdiler. Bizler de inşallah her yıl olduğu gibi bir turist konusunda katlaması olarak turistleri ağırlayacağız. Çünkü biliyorsunuz EXPO 2021'de Hatay'da yapılacağı için büyük bir kitle gelecek. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj." - HATAY