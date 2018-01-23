"Zeytin Dalı Harekatı, ekonomiye olumlu yansıyacak"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhittin Kaplan: "Belirsizlik azalacak, yabancı yatırımcı gelecek"

İSTANBUL - Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'yla Türkiye'nin, bölgede terör tehdidi istemediğini dünyaya ilan ettiği belirtildi. Operasyonun başarıyla sonuçlanmasıyla Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için daha fazla güven veren bir ülke olacağı kaydedildi.

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4'üncü güne girildi. Operasyon tüm hızıyla devam ederken, piyasalar da bölgedeki gelişmeler neticesinde işlemeye devam ediyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Muhittin Kaplan, operasyonla, Türkiye'nin güven ortamı ve istikrar sağlayıcı adımlar attığını belirtti. Kaplan, Türkiye'nin yürüttüğü operasyonla bölgesinde terör tehdidi istemediğini dünyaya ilan ettiğini söyledi. Bu durumun ise ekonomik açıdan olumlu olduğunu ve sadece yurt içi değil yurt dışından da yatırımların geleceğini aktardı.

"Belirsizlik azalacak, yabancı yatırımcı gelecek"

Prof. Dr. Muhittin Kaplan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Türkiye piyasalarında yaşanan bu gelişmeleri değerlendirdi. Kaplan, "Belirsizlikte ciddi bir azalma meydana gelecek. Bu ortamında ekonomiye olumlu yansımasını bekliyorum. Ekonomik aktörlerin davranışına baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

Yakın geçmişte Türkiye ekonomisinin çok ciddi sınavlardan başarıyla geçtiğini belirten Prof. Dr. Kaplan, "Tüketiciler tüketim kararı alırken, yatırımcılar yatırım kararı alırken ve üreticiler üretim kararı alırlarken sadece bugünü değil geleceği de dikkate alırlar. Gelecekte bir belirsizlik ortamı olduğunda bu kararlar ertelenir. Yatırımcı yatırım kararını erteler ki bu doğrudan büyümeyi etkiler. Türkiye'nin aşağı yukarı gezi olaylarından itibaren ekonomisi birkaç defa denendi ve makro istikrar açısından hiçbir problemin olmadığını gördük. Türkiye ekonomisi çok ciddi sınavlardan geçti. Herhangi bir şekilde problem ortaya çıkmadı" dedi.

"Operasyon, Türkiye gibi büyük bir ekonomi için çok büyük maliyet getirecek bir operasyon değil"

Türkiye'nin bu harekatla birlikte sınırlarında bir terör kurulması engelleyeceğini ve bu durumunda ülke ekonomisi üzerinde istikrar oluşturacağını vurgulayan Prof. Dr. Kaplan, "Artık Türkiye, 'Ben, güneyimde bir terör koridoru kurulmasını istemiyorum. İstikrar istiyorum, sınırlar içerisinde terör faaliyetlerine müsaade etmeyeceğim. Dışarıda bunu karşılayacağım' diyor. Haliyle içeride öngörülebilir, net bir iktisadi ortam ortaya çıkıyor. Bu belirlilik içinde de kararların olumluya dönmesi bekleniyor. Tüketici, 'problemler çözülüyor' diyor. Operasyon, Türkiye gibi büyük bir ekonomi için çok büyük maliyet getirecek bir operasyon değil. Tüketici bu operasyonu; 'Yurtdışında gerçekleştiriliyor, maliyetleri ciddi değil, belirsizliği ortadan kaldıracak' şeklinde görüyor. Bu görüşleriyle tüketici harcamalarını en kötü ihtimalle aynı seviyede tutar. Belirsizliğin ortadan kalkma ihtimalini de aldığımızda bu olumluya da dönüyor. İş adamları açısından yatırımlardaki etki hemen gözlenmez. Beklentilerdeki olumlu değişim sonrasında yatırımların artmasını da bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'nin böyle bir başarısı Avrupa'nın bakışını da değiştirecektir"

Türkiye'nin Avrupa ticaretinde geçtiğimiz dönemlere göre daha aktif olduğunu belirten Prof. Dr. Kaplan, "Türkiye Avrupa'da bir çok sektörde ön plana çıkmaya başladı ama bugün görüyoruz ki Avrupa, görünmez engellerle ticareti engellemeye çalışıyor. Sadece Avrupa'ya bağlı bir Türkiye ekonomisinin büyüme potansiyeli bu kadar. Bunun ötesine geçemeyiz. O zaman pazarları çeşitlendirmeliyiz. Bunu yapmak için de o kuşağın oradan kopartılması lazım. Orta Doğu, Afrika, Asya ve Avrupa'yla olan ilişkiler aynen devam etmelidir. Türkiye'nin böyle bir başarısı Avrupa'nın bakışını da değiştirecektir" şeklinde konuştu.

"Batı dışında alternatif arayan yabancı sermaye de Türkiye'ye gelmeye başlayacak"

Bu operasyonun başarıyla tamamlandığı takdirde Türkiye'nin, artık sadece siyasi olarak bağımsız olmadığını aynı zamanda ekonomik olarak da bağımsızlığını ilan edeceğini vurgulayan Prof. Dr. Kaplan, "Türkiye, aynı zamanda askeri gücüyle de bunu desteklediğini dünyaya ilan edecek. Bu şekilde Türkiye de bir aktör olarak kabul görecek. İktisadi kalkınmanın en önemli sebebi istikrardır. Bu istikrarın oluşturulması da 'ben istikrarı oluşturmak istiyorum' deyince olmuyor. Bunu sizin başarmanız lazım. Türkiye bu operasyonu başarıyla tamamladığında sınır güvenliğini temin edecek, bu güvenlik temin edildiğinde sadece içerideki yatırımcılar değil dışarıda batı dışında alternatif arayan yabancı sermaye de Türkiye'ye gelmeye başlayacak" dedi.

Türkiye'nin güneyinde kurulmaya çalışılan kuşağın sadece siyasi ve terör kuşağı olmadığını, işin arka planında ekonomik nedenlerin bulunduğunu aktaran Kaplan, "Deseniz ki 'Çok önemli değil orada bir kuşak olsun. Ben ticari olarak ilişkilerime devam ederim. Ekonomimi geliştiririm. Orası beni çok fazla etkilemez' böyle bir şey yok. Arkasında askeri gücün, istikrarın olmadığı bir ekonomik büyüme diye bir şey yok. Orada öyle bir kuşak kurulduğunda sizi otomatik olarak Orta Doğu'dan, Afrika'dan kopartıyor. Sonuç ne olacak; Asya'ya zaten uzaksınız, o zaman Avrupa'ya mahkum oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar artık önünü görmek istiyor"

Operasyonun kısa dönemde belli bir maliyetleri olacağını kaydeden Kaplan, "Bu maliyetler zaten şu an da bizim ekonomimiz içerisine içerilmiş vaziyette. O belirsizlik ortamında mevcut ekonomimizi götürüyoruz. Belirsizliğin daha fazla artması diye bir şey söz konusu olamaz. Belirsizlikte ciddi bir azalma meydana gelecek. Bu ortamında ekonomiye olumlu yansımasını bekliyorum. Ekonomik aktörlerin davranışına baktığımızda da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İnsanlar artık önünü görmek istiyor. Aslında kimsenin savaş istediği falan yok. Sadece orada bir terör koridoru kurulup da bundan sonraki 50 yılda tehdit altında olunmak istenmiyor" ifadelerini kullandı.

Borsa, operasyon haftasına yükselişle başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü sınır ötesi operasyonu, 20 Ocak Cumartesi günü akşam saatlerinde başlamıştı. Bu gelişmelerle beklenti piyasaların haftaya düşüşle başlaması yönündeydi. Ancak, haftabaşında Borsa İstanbul 100 Endeksi, haftaya yüzde 0,43'lük yükselişle başladı. Endeks, açılışta 492,12 puanlık artışla 115 bin 639 puandan haftaya başladı. BİST 100 aynı günü yine yükselişle kapattı Endeks, yüzde 1,81'lik yükselişle 2.088 puanlık artışla 117 bin 235 puandan kapandı. Bugün ise BİST 100 Endeksi güne yüzde 0,52'lik yükselişle başladı. Endeks, 608,10 puanlık artışla 117 bin 843 puan oldu.

Dolar ve euro normal seyrini sürdürüyor

Serbest piyasada dolar 3,7760 liradan, euro ise 4,6320 liradan güne başladı.Şu sıralarda dolar 3,78, euro ise 4,64 düzeyinden işlem görmekte.