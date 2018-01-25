Zeytin Dalı Harekatı Ekonomiye Olumlu Yansıdı

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatının ekonomiye olumlu olarak yansıdığını belirterek, "Borsa yükseliyor, dolar düşüyor. Piyasalar hareketlendi" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatının tüm dünyada beklenilenin aksine Türkiye'de ekonomik anlamda yansımasının olumlu olduğunu belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, "Afrin Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili bunun Türkiye ile ilgili olumsuz etkiler oluşturacağı konuşuldu. Bunun tam tersini görüyoruz Türkiye'de. Borsa yükseliyor, dolar düşüyor, piyasalar hareketlendi. Dünyanın beklediğinin tersine bir gidişat başladı. Esnaf ve Sanatkarda bundan tabi ki memnun. Doların düşmesinden, borsanın yükselmesinden, piyasadaki hareketlilikten esnafımız memnu. Bunun devam edeceğini umuyoruz ve devam edecektir. Sadece Afrin meselesi değil, geçmişte 15 Temmuz'dan bu tarafa devam eden bir darbe meselesi var. Bunun sıkıntılarını yeni yeni atıyoruz. Piyasalar yükseliyor, açıyor işler yavaş yavaş açıldı. Afrin'de buna katkıda bulunur diye düşünüyoruz" dedi.

"Esnaf bu harekatı olumlu olarak görüyor"

Afrin gibi yerlerin terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiğine vurgu yapan ESOB Başkanı Konak, esnafında bu operasyona destekv erdiğini kaydetti. Konak şu ifadelere yer verdi:

"Afrin bir zamanlar bizim olan yerler. Kardeşlerimizin olduğu yerler. Kardeşlerimiz bugün Suriye'den kalkıp Türkiye'ye geldiler. Yaklaşık 3,5-4 milyon Suriyeli vatandaşımız Türkiye'de. Bu tür yerler yeniden PKK illetinden temizlenirse Suriyeli kardeşlerimiz yeniden vatanlarına dönecektir bizim açımızdan olumlu olarak görüyoruz, esnafta olumlu olarak görüyor bu hareketi." - AFYONKARAHİSAR