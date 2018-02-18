Zeytin Dalı Harekatı - Darmık Dağı, Fırtına Obüsleriyle Ateş Altına Alındı - Kilis
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.
Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.
Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.