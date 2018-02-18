Zeytin Dalı Harekatı - Darmık Dağı, Fırtına Obüsleriyle Ateş Altına Alındı - Kilis
AFRİN HAREKATI'NDA 31. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Zeytin Dalı Harekatı - Darmık Dağı, Fırtına Obüsleriyle Ateş Altına Alındı - Kilis

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı'na yönelik top atışı yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Darmık Dağı'nda terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi.

Bölge, sınırda konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına alındı.

Atışlar sonucu bölgeden yükselen dumanlar, Kilis'in köylerinden de görülebiliyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et