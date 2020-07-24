Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist yakalandı Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA