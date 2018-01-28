Zeytin Dalı Harekatı Bizim İçin Umut Oldu"

MÜSLÜM ETGÜ - Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi şehirlerden kaçarak Türkiye'ye sığınan Kürt kökenli bazı Suriyeliler, terör örgütünün zulümlerini anlattı.

Özellikle Halep kentine bağlı Ayn el Arap (Kobani) ve Münbiç gibi ilçelerdeki çatışmalardan kaçan, çoğunluğu Kürtlerden oluşan yaklaşık 30 bin sığınmacı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte ülkelerine dönecekleri günün hasretiyle yaşamlarını sürdürüyor.

Sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanan sığınmacılar, yıllar önce kendilerini topraklarından eden terör örgütü PYD/PKK unsurlarının temizlenmesini ve ülkelerine dönmeyi umut ediyor.

Çadır kentte yaşayan sığınmacılardan Valid Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş öncesi Deyrizor bölgesinde ticaretle uğraştığını iş yeri, iki evi, arazisi ve otomobili bulunduğunu ve maddi durumunun iyi olduğunu söyledi.

İç savaşın başlamasıyla önce Esed rejimi, sonra da terör örgütü DEAŞ'ın baskılarına maruz kaldıklarını anlatan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Baskılardan bıkınca ailem ve yakınlarımla Türkiye'ye kaçmaya karar verdik. Ancak bu sefer de terör örgütü PYD/PKK engeline takıldık. Elimizde kalan para, telefon, yataklarımıza kadar ne varsa hepsini zorla aldılar. Bunlar hem zalim hem de uyuşturucu tüccarlığı yapıyorlar. İki eşimden olan 15 çocuğumla günlerce zor koşullarda bazen yürüyerek bazen araçlarla Türkiye'ye geldik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de ailemle güven içinde yaşıyoruz."

Terör örgütü PYD/PKK'nın Kürt, Arap ve Türkmen ayrımı yapmadan baskı uyguladıklarına da değinen Hüseyin, "Terör örgütü zulüm, baskı ve tehditleriyle tüm mallarımıza el koyarak bizi topraklarımızdan kovdu. Bizlerden zorla aldıklarını da Kamışlı bölgesindeki Kürtlere gönderiyorlar. Zeytin Dalı Harekatı bizim için umut oldu. İnşallah Afrin'den sonra diğer bölgeler de terörden temizlenir ve evlerimize dönüp eskisi gibi mutlu yaşarız." ifadelerini kullandı.

"Gençleri zorla savaştırıyor"

Hüseyin Ramazan Sacir de PYD/PKK terör örgütünün kendilerini perişan ettiğini söyledi.

Suriye'de arazilerinin, arabasının olduğunu ve ekonomik durumunun çok iyi olduğunu ancak terör örgütlerinin gelişiyle zor günler yaşadıklarını anlatan Sacir, "Terör örgütü PYD/PKK Suriye'de kalan gençlerimizi savaştırmak üzere zorla alıp örgütün bulunduğu Afrin ve diğer bölgelere götürüyor. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na çok sevindik. Bu savaşta kanımızla canımızla Türkiye'nin emrindeyiz. Nereye isterlerse gitmeye ve savaşmaya hazırız. Biz Kürtlere karşı değiliz ama terör örgütlerine karşıyız temiz Kürtler bizim kardeşlerimiz." şeklinde konuştu.

Türkiye'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Sacir, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ örgütleri bize baskı uygulayarak tüm varlığımızı gasp etti. PYD-PKK'nın zulmünden kaçarken üzerimizdeki elbiselerimizden başka bir şeyimiz yoktu. Dünyada Türkiye dışında ne Arap ne İslam ülkeleri Suriyelileri kabul etti. Türkiye devletine bize gösterdikleri bu misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Kampta Kürt, Türk ve Arap ayrımı yok kardeş gibi yaşıyoruz."