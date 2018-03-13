Zeytin Dalı Harekatı - Askeri Birlikleri Taşıyan Konvoy, İslahiye'ye Ulaştı
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri birlikler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezine ulaştı.
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri birlikler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında doğu illerinde görevli güvenlik güçlerini taşıyan 10 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesine geldi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan vatandaşlar, güvenlik güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.
Konvoy, ilçede kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne hareket etti.