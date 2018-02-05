Zeytin Dalı Harekatı - Askeri Araç ve Personel Takviyesi
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alınırken sınırdaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri tank ve toplarla ateş altına alınırken sınırdaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu.
Bölgeden aralıklarla çatışma sesleri de duyuluyor.
Öte yandan harekat kapsamında Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden sevk edilen askeri araç ve personel, Kilis-Hatay hudut hattındaki birliklere ulaştırıldı.
Bölgeye askeri araç gereç ve personel takviyesi sürüyor.