Zeytin Dalı Harekatı Aleyhine Propaganda Davası

Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için halkı sokağa dökmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 11 kişinin yargılanmasına başlandı.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanvekili Fadime Çelebi ve Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu ile tutuksuz sanıklar Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüleri Özlem Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez ile Sosyalist Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Keziban Konukcu Kok katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz alan avukat Pınar Akdemir, tutuksuz sanıklar Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay, Musa Piroğlu ve Tülay Hatimoğulları'nın milletvekili olduğunu belirterek, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince ismi geçen sanıklar yönünden dosyanın durmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Şükrü Çağlar, durdurulma talebinin daha sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı başlattı.?

Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaptıkları açıklamalarla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Cihan Şahin, sanıklara isnat edilen suçun vasfı ve mahiyeti, delillerin tam toplanmamış olması ve adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Çelebi ve Hamzaoğlu'nun üzerilerine atılı eylem nedeniyle delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, sanıkların tutuklu kaldıkları süre ve kovuşturmada gelinen aşama itibarıyla kaçma şüphelerinin bulunmamasından dolayı tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde terör propagandası yapanlar hakkında 9 Şubat 2018'de soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden11 hakında dava açılmıştı.